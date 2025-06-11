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Galatasaray Leroy Sane ile anlaşma sağladı: Sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray Leroy Sane ile anlaşma sağladı: Sözleşme detayları belli oldu

Haber Merkezi
10:3311/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Leroy Sane ile anlaşma sağladı. Sane'nin sözleşme detayları belli oldu.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Leroy Sane'nin peşindeydi.

Bayern Münih de oyuncuyla sözleşme uzatma görüşmelerini sürdürüyordu.

Leroy Sane Bayern’in yaptığı son teklifi reddetti ve kulüpten bonservissiz ayrılacak.

Bayern kulübü Sane’yi kulüpler dünya kupası kadrosundan çıkardı.

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Sane'nin Galatasaray'a transfer olacağı öğrenildi.

Footmercato'nun haberine göre; Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yılık anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın Sane'ye yıllık 11 milyon euro ödeme yapacağı ifade edildi.

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