Temsilcimiz Galatasaray UEFA Avrupa Ligi lig aşaması ilk maçında evinde Yunanistan temsilcisi PAOK’u konuk ediyor. Avrupa kupaları tarihinde PAOK ile ilk kez eşleşen Galatasaray, bugüne kadar Yunanistan takımlarını konuk ettiği üç maçı da 1-0 kazandı. Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçı kaybeden sarı-kırmızılılar lige 3 puanla başlamak için mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Peki, Galatasaray - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maça dair tüm bilgiler.

1 /13 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi’nde ilk maçına çıkıyor.



2 /13 Temsilcimiz Yunanistan ekibi PAOK’U RAMS Park’ta konuk edecek.

3 /13 Avrupa kupaları tarihinde PAOK ile ilk kez eşleşen Galatasaray, bugüne kadar Yunanistan takımlarını konuk ettiği üç maçı da 1-0 kazandı (Olympiakos x2 & Panathinaikos).

4 /13 Kulüp tarihinde Türk takımlarıyla oynadığı üç Avrupa kupası maçını da kaybetmeyen PAOK’un (2G 1B), bu turnuvalarda temsilcileriyle mağlubiyet almadan daha fazla karşılaştığı iki ülke bulunuyor: Gürcistan (4G) & Polonya (3G 1B).



5 /13 Avrupa kupalarında çıktığı son üç maçı kaybeden Galatasaray, üst üste dört mağlubiyet aldığı son süreci Kasım 2018-Şubat 2019 arasında yaşadı.

6 /13 Geçen sezondan bu yana Avrupa kupalarında PAOK’tan (14) daha fazla galibiyet alan tek takım Viktoria Plzen (15).



7 /13 Galatasaray, bugüne kadar UEFA Avrupa Ligi’nin grup/lig aşamasında çıktığı altı iç saha maçının hiçbirini kaybetmedi (4G 2B) ve bu karşılaşmaların tamamında en az bir gol sevinci yaşadı.



8 /13 UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı son iki deplasman maçını kaybeden PAOK, daha önce bu turnuvada üst üste üç dış saha mağlubiyeti almadı.



9 /13 Galatasaray, Avrupa kupalarının ön elemeler sonrası aşamalarında boy gösterdiği son dört sezonun hiçbirinde çıktığı ilk maçı kaybetmedi (2G 2B).



10 /13 Galatasaray’ın yıldızı Victor Osimhen, Avrupa kupalarında görev yaptığı son 17 maçta çektiği 20 isabetli şutun 11’ini gole çevirdi (%55).



11 /13 Geçen sezon PAOK formasıyla Konferans Ligi’nde altı gol atan Andrija Zivkovic (ön elemeler dahil), Avrupa kupaları kariyerinde en fazla gol sevinci yaşadığı sezonu geride bıraktı.



12 /13 UEFA Avrupa Ligi’nde görev yaptığı 12 maçın altısını kazanan Okan Buruk (1B 5M), bu turnuva tarihinde galibiyet yüzdesi en yüksek Türk teknik direktör konumunda (%50).

