Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü yıldız için devreye giren sarı kırmızılılara, İngiltere'den önemli bir haber geldi.

1 /9 Galatasaray'da gidecek oyuncular kadar gelecek oyuncular da merak konusu.

2 /9 Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yıldız bir oyuncu için devreye girmiş durumda.

3 /9 İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Galatasaray ve İlkay Gündoğan konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

4 /9 Galatasaray'ın, önümüzdeki sezon için İlkay Gündoğan'a haftalık 150 bin Sterlin ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

5 /9 Toplamda rakam yıllık 7.2 milyon Sterlin'e tekabül ediyor.

6 /9 34 yaşındaki İlkay Gündoğan için bu teklif kariyerini 2 yıl uzatmak anlamına geliyor.

7 /9 Fakat İlkay'ın Manchester City'de kalma ihtimali de buluyor.

8 /9 Eğer İlkay, City'de kalırsa; önce Guardiola'nın teknik ekibinde yer alacak. Daha sonra da takımın başına geçecek.