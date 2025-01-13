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Yıldız futbolcunun kararı bekleniyor: Ya Galatasaray'a gelecek ya da dünyaca ünlü takımda teknik direktör olacak

Yıldız futbolcunun kararı bekleniyor: Ya Galatasaray'a gelecek ya da dünyaca ünlü takımda teknik direktör olacak

Haber Merkezi
13:4013/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Dünyaca ünlü yıldız için devreye giren sarı kırmızılılara, İngiltere'den önemli bir haber geldi.

Galatasaray'da gidecek oyuncular kadar gelecek oyuncular da merak konusu.

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, yıldız bir oyuncu için devreye girmiş durumda.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre; Galatasaray ve İlkay Gündoğan konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'ın, önümüzdeki sezon için İlkay Gündoğan'a haftalık 150 bin Sterlin ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Toplamda rakam yıllık 7.2 milyon Sterlin'e tekabül ediyor.

34 yaşındaki İlkay Gündoğan için bu teklif kariyerini 2 yıl uzatmak anlamına geliyor.

Fakat İlkay'ın Manchester City'de kalma ihtimali de buluyor.

Eğer İlkay, City'de kalırsa; önce Guardiola'nın teknik ekibinde yer alacak. Daha sonra da takımın başına geçecek.

Haberde İlkay Gündoğan'ın karar aşamasında olduğu öğrenildi.

#Galatasaray
#İlkay Gündoğan
#Manchester City

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