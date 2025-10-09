Galatasaray ve Samsunspor Avrupa Kulüpler Birliği'nde

Galatasaray ve Samsunspor kulüpleri, Avrupa'nın önemli takımlarını bir araya getiren European Football Clubs (EFC) adlı organizasyona katıldığını duyurdu.
Galatasaray ve Samsunspor'dan flaş bir adım geldi.
Organizasyonda Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, PSG, Atletico Madrid, Porto ve Marsilya gibi kulüpler de yer alıyor.
Bu oluşum, Avrupa kulüpleri arasında ticari, sosyal ve dijital iş birliği ağını güçlendirmeyi amaçlıyor.