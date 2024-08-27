Galatasaray - Young Boys Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanşında evinde Young Boys’u konuk ediyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek. Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart gören Teknik Direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı müsabakada olmayacak. Tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor. Peki, Galatasaray - Young Boys maçında ilk 11’de kimler var, hangi futbolcular eksik? İşte detaylar.

1 / 29 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta İsviçre ekibi Young Boys ile karşı karşıya gelecek.



2 / 29 Sarı-kırmızılılar deplasmanda oynanan ilk müsabakayı 3-2'lik skorla kaybetti. Aslan'ın turu geçmesi için iki farklı galibiyetle sahadan ayrılması gerekecek.



3 / 29 Sarı-kırmızılıların tek farklı galibiyet alması durumunda ise maç uzatmalara gidecek. 15'er dakikalık iki uzatmanın ardından eşitlik bozulmadığı takdirde de Devler Ligi'ne kalan takımı penaltı atışları belirleyecek.



4 / 29 Galatasaray elenmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



5 / 29 Bu sezon ilk kez uygulanacak 36 takımlı lig formatında yer almak isteyen Galatasaray bugüne kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 17 kez mücadele etti.



6 / 29 Sarı-kırmızılılar 7 kez direkt gruplardan başlarken, 10 kez de elemelerden gruplara kaldı.



7 / 29 Aslan daha önce 1993-1994, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2006-2007, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020 ve 2023-2024 sezonlarında Devler Ligi'nde oynadı.

8 / 29 Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 317 kez oynadı.



9 / 29 Bu maçlarda Aslan, 113 defa sahadan galip ayrılırken, 120 kez de rakiplerine mağlup oldu. 84 karşılaşmada ise berabere kaldı.



10 / 29 Geride kalan karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 429 kez havalandırırken, kalesinde 475 gol gördü.

11 / 29 Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 33 karşılaşmaya çıktı.



12 / 29 Sarı-kırmızılılar, bu müsabakalarda 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, 75 gol atıp, kalesinde ise 37 gole engel olmadı.

13 / 29 Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 15 maça çıktı.



14 / 29 Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 13, Avrupa Ligi'nde de 2 olmak üzere oynadığı bu 15 karşılaşmanın 7'sini kazanırken, 5'ini ise kaybetti.



15 / 29 3 müsabaka da berabere tamamlandı.

16 / 29 Sarı-kırmızılılarda geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmandaki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart gören Teknik Direktör Okan Buruk ve Young Boys ile oynanan ilk maçta kırmızı kartla oyun dışı kalan savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı müsabakada olmayacak.



17 / 29 Tedavisi devam eden Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez'in de oynaması beklenmiyor.

18 / 29 Galatasaray ile Young Boys, UEFA organizasyonlarında 1 kez rakip oldu.



19 / 29 Sarı-kırmızılılar, İsviçre takımlarıyla da 18 kez karşı karşıya gelirken, 11 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

20 / 29 Cimbom, bu süreçte Zürich, Sion, Neuchatel Xamax, Grasshoppers, St. Gallen ve Bellinzona ile mücadele etti.

21 / 29 Galatasaray, İsviçre ekipleriyle yaptığı maçlarda rakip filelere 44 gol gönderirken, 32 gol yedi.

22 / 29 Galatasaray'ın yeni transferlerinden Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi, sarı-kırmızılılardaki kariyerine iyi bir başlangıç yaptı.



23 / 29 30 yaşındaki forvet, 2'si Süper Lig, 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve 1'i de TFF Süper Kupa maçı olmak üzere oynadığı 4 resmi müsabakada 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

24 / 29 Young Boys ile oynanan ilk maçta oyuna sonradan dahil olan Batshuayi, 2 önemli gole imza attı.



25 / 29 Galatasaray - Young Boys karşılaşmasını Norveç Futbol Federasyonu'ndan Espen Eskas yönetecek.



26 / 29 Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Jan Erik Engan ile Jan Erik Engan yapacak. Maçın 4. hakemi de Mohammad Usman Aslam olacak.



27 / 29 VAR'da ise Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink görev alacak.



28 / 29 GALATASARAY - YOUNG BOYS MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Barış Alper, Nelsson, Kaan, Jelert, Torreira, Sara, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech, Batshuayi, Icardi









