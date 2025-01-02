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Galatasaray Ziyech için formülü buldu! Gidişi kolaylaşacak

Galatasaray Ziyech için formülü buldu! Gidişi kolaylaşacak

09:332/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
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Galatasaray'da ara transfer döneminde yolların ayrılacağı Hakim Ziyech, alacaklarının tamamını istemişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Faslı futbolcunun gidişini kolaylaştıracak formülü buldu.

Galatasaray'da yabancı transferi için Hakim Ziyech ile yolların ayrılması bekleniyor.

Sarı-kırmızılılarda Hollanda ve İspanya'dan talipleri olan Hakim Ziyech'in gidişini kolaylaştıracak formül bulundu.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Ziyech'in anlaşacağı kulüpten alacağı rakam mevcut maaşından düşük olursa aradaki farkı karşılayacak.

1 milyon 425 bin Euro kazandığı belirtilen Ziyech, sarı-kırmızılıların farkı karşılama kararı sonrası yeni bir takımla daha hızlı anlaşabilecek.

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi.

31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

#Galatasaray
#Hakim Ziyech
#Transfer

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