Galatasaray Ziyech için formülü buldu! Gidişi kolaylaşacak

Galatasaray'da ara transfer döneminde yolların ayrılacağı Hakim Ziyech, alacaklarının tamamını istemişti. Sarı-kırmızılı yönetim, Faslı futbolcunun gidişini kolaylaştıracak formülü buldu.
Galatasaray'da yabancı transferi için Hakim Ziyech ile yolların ayrılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda Hollanda ve İspanya'dan talipleri olan Hakim Ziyech'in gidişini kolaylaştıracak formül bulundu.
Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaray, Ziyech'in anlaşacağı kulüpten alacağı rakam mevcut maaşından düşük olursa aradaki farkı karşılayacak.
1 milyon 425 bin Euro kazandığı belirtilen Ziyech, sarı-kırmızılıların farkı karşılama kararı sonrası yeni bir takımla daha hızlı anlaşabilecek.
Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 11 maçta forma giydi.
31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.