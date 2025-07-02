Galatasaray'a Dorde Petrovic şoku: Transferi bir anda gerçekleşti

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın Fernando Muslera sonrası kaleye düşündüğü Sırp kaleci Dorde Petrovic'in transferi gerçekleşti. Chelsea, 25 yaşındaki file bekçisini bonservisiyle sattı. İşte Dorde Petrovic'in yeni takımı...
Fernando Muslera sonrası kaleci arayışlarını sürdüren Galatasaray, Sırp kaleci Dorde Petrovic'i kadrosuna katmak istiyordu.
İngiliz devi Chelsea ile satın alma opsiyonu üzerinden görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, bu transferde istediğini alamadı.
İtalyan gazeteci Sacha Tavolieri, 25 yaşındaki Petrovic'in bonservisiyle birlikte takımdan ayrıldığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezonu Strasbourg'ta kiralık olarak geçiren kaleci Dorde Petkovic, 25 milyon euroluk bedelle Sunderland'e transfer oldu.
Premier Lig ekibi Sunderland, genç file bekçisiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Geçtiğimiz sezon Ligue 1’de 31 karşılaşmaya çıkan Petrovic, kalesinde 38 gol görürken, 10 maçta gol izni vermedi.