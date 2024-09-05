Galatasaray’a kötü haber: Yusuf Yazıcı’ya Premier Lig’den 4 dev talip

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın Temmuz ayında sözleşmesi bitti. Serbest kalan futbolcuya Premier Lig’den 4 takım talip oldu. Galatasaray’ın istediği milli futbolcunun hangi takıma gideceği ise merak konusu. Peki Yusuf Yazıcı hangi takıma transfer oluyor? İşte detaylar.
Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı için İngiltere Premier League devleri harekete geçti.
Lille'le olan sözleşmesinin Temmuz ayında sona ermesinin ardından şu anda serbest oyuncu konumunda olan Yusuf Yazıcı, İngiltere'de gündeme geldi.
İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre Manchester United, Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa milli oyuncu ile ilgilenen takımlardan olurken Galatasaray'ın da yarışta olduğu belirtildi.
Geçen sezon 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol attı 4 de asist yaptı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.
Yusuf Yazıcı hangi takımlarda oynadı?
İşte Yusuf Yazıcı'nın oynadığı takımlar:
Trabzonspor (2015-2019, 2022-2023 - Kiralık): Yusuf Yazıcı, futbol kariyerine Trabzonspor'da başlamış ve burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Takımın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.
Lille OSC (2019-2023): 2019 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmuştur. Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, performansıyla Avrupa'da da adından söz ettirmiştir.
CSKA Moskova (2022 - Kiralık): 2022 yılında bir dönem Rusya Premier Ligi takımı CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giymiştir. Burada geçirdiği süre boyunca etkili bir performans sergilemiştir.