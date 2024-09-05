Galatasaray’a kötü haber: Yusuf Yazıcı’ya Premier Lig’den 4 dev talip

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın Temmuz ayında sözleşmesi bitti. Serbest kalan futbolcuya Premier Lig’den 4 takım talip oldu. Galatasaray’ın istediği milli futbolcunun hangi takıma gideceği ise merak konusu. Peki Yusuf Yazıcı hangi takıma transfer oluyor? İşte detaylar.

1 / 8 Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı için İngiltere Premier League devleri harekete geçti.



2 / 8 Lille'le olan sözleşmesinin Temmuz ayında sona ermesinin ardından şu anda serbest oyuncu konumunda olan Yusuf Yazıcı, İngiltere'de gündeme geldi.

3 / 8 İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre Manchester United, Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa milli oyuncu ile ilgilenen takımlardan olurken Galatasaray'ın da yarışta olduğu belirtildi.



4 / 8 Geçen sezon 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol attı 4 de asist yaptı.



5 / 8 Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.



6 / 8 Yusuf Yazıcı hangi takımlarda oynadı?

İşte Yusuf Yazıcı'nın oynadığı takımlar: Trabzonspor (2015-2019, 2022-2023 - Kiralık): Yusuf Yazıcı, futbol kariyerine Trabzonspor'da başlamış ve burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Takımın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.



7 / 8 Lille OSC (2019-2023): 2019 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmuştur. Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, performansıyla Avrupa'da da adından söz ettirmiştir.