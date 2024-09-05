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Spor

Galatasaray’a kötü haber: Yusuf Yazıcı’ya Premier Lig’den 4 dev talip

16:25 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:25 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’de forma giyen Yusuf Yazıcı’nın Temmuz ayında sözleşmesi bitti. Serbest kalan futbolcuya Premier Lig’den 4 takım talip oldu. Galatasaray’ın istediği milli futbolcunun hangi takıma gideceği ise merak konusu. Peki Yusuf Yazıcı hangi takıma transfer oluyor? İşte detaylar.

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Milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı için İngiltere Premier League devleri harekete geçti.


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Lille'le olan sözleşmesinin Temmuz ayında sona ermesinin ardından şu anda serbest oyuncu konumunda olan Yusuf Yazıcı, İngiltere'de gündeme geldi.

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İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre Manchester United, Tottenham, Newcastle United ve Aston Villa milli oyuncu ile ilgilenen takımlardan olurken Galatasaray'ın da yarışta olduğu belirtildi.


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Geçen sezon 42 maça çıkan Yusuf Yazıcı 12 gol attı 4 de asist yaptı.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro.


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Yusuf Yazıcı hangi takımlarda oynadı?


İşte Yusuf Yazıcı'nın oynadığı takımlar:

Trabzonspor (2015-2019, 2022-2023 - Kiralık): Yusuf Yazıcı, futbol kariyerine Trabzonspor'da başlamış ve burada gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Takımın önemli oyuncularından biri haline gelmiştir.


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Lille OSC (2019-2023): 2019 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmuştur. Lille'de şampiyonluk yaşayan Yusuf Yazıcı, performansıyla Avrupa'da da adından söz ettirmiştir.

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CSKA Moskova (2022 - Kiralık): 2022 yılında bir dönem Rusya Premier Ligi takımı CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giymiştir. Burada geçirdiği süre boyunca etkili bir performans sergilemiştir.

#Galatasaray
#Yusuf Yazıcı
#Premier Lig
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