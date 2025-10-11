Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber: İtalya'ya geri dönüyor

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi'den sarı kırmızılı takıma kötü haber geldi. Icardi'nin devre arasında İtalya'ya geri dönebileceği öğrenildi.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Şu ana kadar Arjantinli oyuncu ile yeni sözleşme yapılmadı.
32 yaşındaki oyuncunun da mutsuz olduğu iddia ediliyordu.
Fanatik'in İtalyan basınına dayandırdığı habere göre; Serie A kulübü Torino, Icardi için devreye girdi.
Haberde, daha önce Inter forması giyen Icardi'nin ocak ayında ülkeye geri dönerek Torino adına mücadele edebileceği ifade edildi.
Torino yönetiminin, yıldız santraforun menajeriyle kısa süre içerisinde bir görüşme yapmayı planladığı aktarıldı.