Galatasaray'a Milan Skriniar'dan sonra bir kötü haber daha: 'Anlaşıldı' deniyordu ama transferi yattı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a, Milan Skriniar'dan sonra bir kötü haber daha geldi. Okan Buruk'un transferini çok istediği yıldız oyuncu, takımında kalacak.
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Kadrosuna önemli oyunculara katmak isteyen sarı kırmızılılar, arka arkaya 2 kötü haber aldı.
Galatasaray'ın stoper bölgesi için Milan Skriniar ile anlaştığı iddia edilmişti.
Fakat Fenerbahçe son dakika hamlesi ile oyuncuyu İstanbul'a getirdi.
Milan Skriniar sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı Fenerbahçe'ye atacak.
Skriniar'ın dışında Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, transferini çok istediği Mikautadze'den de olumsuz haber alındı.
Oyuncuyla her konuda anlaşıldığı, kulübü Lyon ile görüşmelerin devam ettiği iddia ediliyordu.
Lyon Teknik Direktörü Sage, transfer konularına son noktayı koydu.
Pierre Sage şu ifadeleri kullandı:
"Mikautadze en azından sezon sonuna kadar kesin olarak Lyon'da kalacak."