Galatasaray'a Milan Skriniar'dan sonra bir kötü haber daha: 'Anlaşıldı' deniyordu ama transferi yattı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'a, Milan Skriniar'dan sonra bir kötü haber daha geldi. Okan Buruk'un transferini çok istediği yıldız oyuncu, takımında kalacak.

1 /11 Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

2 /11 Kadrosuna önemli oyunculara katmak isteyen sarı kırmızılılar, arka arkaya 2 kötü haber aldı.

3 /11 Galatasaray'ın stoper bölgesi için Milan Skriniar ile anlaştığı iddia edilmişti.

4 /11 Fakat Fenerbahçe son dakika hamlesi ile oyuncuyu İstanbul'a getirdi.

5 /11 Milan Skriniar sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı Fenerbahçe'ye atacak.

6 /11 Skriniar'ın dışında Galatasaray'a bir kötü haber daha geldi.

7 /11 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, transferini çok istediği Mikautadze'den de olumsuz haber alındı.

8 /11 Oyuncuyla her konuda anlaşıldığı, kulübü Lyon ile görüşmelerin devam ettiği iddia ediliyordu.

9 /11 Lyon Teknik Direktörü Sage, transfer konularına son noktayı koydu.

10 /11 Pierre Sage şu ifadeleri kullandı: