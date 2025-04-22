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Galatasaray’a müjdeli haber: Manchester United golcü rotasını değiştirdi!

Galatasaray’a müjdeli haber: Manchester United golcü rotasını değiştirdi!

10:4922/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Premier Lig ekibi Manchester United’ın golcü arayışları sürüyor. Victor Osimhen’in Manchester United’e transfer olacağı dedikoduları sürerken Kırmızı Şeytanlar’dan sürpriz bir hamle geldi. United, Premier Lig'i sallayan golcünün peşine düştü.

İngiltere'nin en büyük futbol kulüplerinden Manchester United, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı.


Kırmızı Şeytanlar, bonservisine 78 milyon euro ödediği Rasmus Höjlund ve 42.5 milyon euro ödediği Joshua Zirkzee'den istediği verimi alamadı.


Zirkzee bu sezon oynadığı 48 maçta 10 gol katkısı yaparken, Höjlund 48 maçta 12 gol katkısı yapabildi.


Manchester United'ın Victor Osimhen ile ilgilendiği Avrupa basınında iddia edilse de İngiliz basını forvet hedefinde başka bir isim olduğunu yazdı.


Daily Mail'in haberine göre Manchester United, Wolves'ta harikalar yaratan ve takım kaptanlığına kadar yükselen Brezilyalı forvet Matheus Cunha'yı kadrosuna katmak istiyor.


Habere göre Kırmızı Şeytanlar, Cunha için transfer yarışında önde olan takım. Wolves, geçen sezon Atletico Madrid'den Cunha'yı 50 milyon euroya kadrosuna kattı.


Premier Lig'de ikinci sezonunu geçiren 25 yaşındaki yıldız, 87 maçta 32 gol atarken, 13 asist yaptı.

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