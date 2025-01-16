Galatasaray’a Premier Lig’den sol bek! Görüşmeler başladı

Galatasaray’da sol bek için İsmail Jakops belirsizliği sürerken alternatif transfer arayışları başladı. Teknik direktör Okan Buruk sol bekte kalıcı bir çözüm arıyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Premier Lig’de forma giyen yıldız futbolcuyu gündemine aldı. Ukraynalı yıldız için görüşmeler başladı. İşte detaylar.

1 /7 Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.



2 /7 Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen yönetim rotasını İngiltere'ye çevirdi.



3 /7 Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı kırmızılıların transfer gündemine son olarak Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko geldi.



4 /7 Aspor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, birden fazla bölgede oynayan sol bek oyuncusu için görüşmelere başladı.



5 /7 28 yaşındaki yıldız oyuncu ile Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'un da adı geçiyor.



6 /7 Ukraynalı sol bek bu sezon Arsenal formasıyla 11 maçta görev aldı.