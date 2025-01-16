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Galatasaray’a Premier Lig’den sol bek! Görüşmeler başladı

Galatasaray’a Premier Lig’den sol bek! Görüşmeler başladı

10:1016/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Galatasaray’da sol bek için İsmail Jakops belirsizliği sürerken alternatif transfer arayışları başladı. Teknik direktör Okan Buruk sol bekte kalıcı bir çözüm arıyor. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Premier Lig’de forma giyen yıldız futbolcuyu gündemine aldı. Ukraynalı yıldız için görüşmeler başladı. İşte detaylar.

Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.


Transfer penceresinin açılmasıyla birlikte harekete geçen yönetim rotasını İngiltere'ye çevirdi.


Birçok bölgeye takviye yapması beklenen sarı kırmızılıların transfer gündemine son olarak Arsenal forması giyen Oleksandr Zinchenko geldi.


Aspor'un haberine göre; Sarı kırmızılılar, birden fazla bölgede oynayan sol bek oyuncusu için görüşmelere başladı.


28 yaşındaki yıldız oyuncu ile Bundesliga kulübü Borussia Dortmund'un da adı geçiyor.


Ukraynalı sol bek bu sezon Arsenal formasıyla 11 maçta görev aldı.

Piyasa değeri 30 milyon Euro olan Zinchenko'nun sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

#Galatasaray
#Premier Lig
#Arsenal
#Oleksandr Zinchenko

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