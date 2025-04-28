Galatasaray’a transferde kötü haber: Yıldız futbolcu yeni sözleşme imzalıyor!

Galatasaray, yaz transfer döneminde Bayern Münih’in 29 yaşındaki yıldızını bonservissiz kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyordu. Yıldız futbolcu Bayern Münih ile 2028’e kadar yeni bir sözleşme imzalama kararı aldı.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, hedeflerinden biri olan Leroy Sane konusunda olumsuz bir gelişme yaşadı.
Bayern Münih ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu, Sarı-Kırmızılıların transfer listesinde üst sıralarda yer alıyordu.
BAYERN'DE KALMAYA KARAR VERDİ
Almanya basınından Kicker'in haberine göre Leroy Sane, Bayern Münih'te kalmaya karar verdi. Bu gelişme, kendisiyle ilgilenen kulüplerin planlarını altüst etti.
DEV TEKLİFİ GERİ ÇEVİRDİ
Sane'nin, Suudi Arabistan temsilcisi Al Ittihad'dan gelen ve yıllık 25 milyon euro maaş önerisi içeren cazip teklifi geri çevirdiği bildirildi. Ayrıca İngiliz ekibi Arsenal'in yaptığı girişimler de sonuçsuz kaldı.
YENİ MAAŞI BELLİ OLDU
Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatma hazırlığında olan Leroy Sane'nin, yeni anlaşması kapsamında yılda 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.
BU SEZON SANE
29 yaşındaki Alman yıldız, bu sezon Bayern formasıyla sahaya çıktığı 42 maçta 12 gol atıp 5 asist yaparak toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı.