Galatasaray’a transferde kötü haber: Yıldız futbolcu yeni sözleşme imzalıyor!

YENİ MAAŞI BELLİ OLDU





Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşme uzatma hazırlığında olan Leroy Sane'nin, yeni anlaşması kapsamında yılda 10 milyon Euro maaş ve 5 milyon Euro da imza parası alacağı öğrenildi.



