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Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Anlaşma sağlandı

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Anlaşma sağlandı

09:496/07/2025, Pazar
G: 6/07/2025, Pazar
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Galatasaray'ın uzun süredir bonservisini almak için görüşmeler yaptığı Victor Osimhen için müjdeli haber geldi.

Geride bıraktığımız sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bıraktırmıştı.

Ayrıca Nijeryalı oyuncunun takıma gösterdiği aidiyet duygusu da alkış toplamıştı.

Galatasaray yönetimi de Osimhen için kesenin ağzını açtı.

Sponsorluk ücretleriyle birlikte Osimhen için tarihi bir rakam toplandı.

Juventus'un Jonathan David transferi sonrası umutları iyice artan Galatasaray, Nijeryalı golcü için tüm kozlarını oynadı.

Haber 7'de yer alan haberde; Galatasaraylı yönetici Abdullah Kavukcu'nun Napoli yönetimiyle bir araya gelip Osimhen'in bonservisi için ön anlaşma sağladığı iddia edildi.

Önümüzdeki hafta Osimhen ile yüz yüze görüşecek olan Galatasaray yönetimi, İstanbul'daki evini boşaltmayan yıldız golcüden "tamam" cevabı almaya çalışacak.

Ayrıca Galatasaray'ın Victor Osimhen'e önerdiği son maaş teklifi de belli oldu.

Sabah'ın haberine göre sarı-kırmızılılar, Nijeryalı forvete 15 milyon euro garanti ücret ve 10 milyon euroluk reklam anlaşması teklif etti.

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