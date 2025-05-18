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Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Şampiyonluk gününde taraftarları sevince boğan haber

Galatasaray'a Victor Osimhen müjdesi: Şampiyonluk gününde taraftarları sevince boğan haber

Haber Merkezi
10:2118/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen ile ilgili, taraftarları sevince boğan bir haber geldi. Golcü oyuncunun Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusuydu.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Galatasaray'da gözler lig şampiyonluğuna çevrildi.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Bellona Kayserispor maçından 1 puanla ayrılması halinde 2024/25 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyecek.

Çifte şampiyonluk için geri sayıma geçen Cimbom, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'ın transferdeki ilk hedefiyse Victor Osimhen…

Sarı-kırmızılılar, sezon başında Napoli'den transfer ettiği Nijeryalı süper yıldızın bonservisini almak için kollarını sıvadı.

Victor Osimhen'in kararı merakla beklenirken, 26 yaşındaki santrforun geleceğiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fotomaç'ın haberine göre; Levent Tüzemen, Victor Osimhen ile ilgili müjdeli haberi verdi. Tüzemen, şu ifadeleri kullandı:

"Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak gibi duruyor. Osimhen, 'Evet' dediği anda Galatasaray bu transferi bitirir."

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