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Galatasaray'a yeni Kerem! Sarı-kırmızılılar 17 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katıyor

Galatasaray'a yeni Kerem! Sarı-kırmızılılar 17 yaşındaki genç oyuncuyu kadrosuna katıyor

15:101/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray’da ara transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar 1. Lig’de forma giyen 17 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak istiyor. Oyuncunun takımıyla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk ve formasına 5'inci yıldızı takmak için mücadele eden namağlup lider Galatasaray için transfer iddiası geldi.


Sarı kırmızılı takımın, 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nün genç yıldız adayı Kerem Arık'ı kadrosuna katacağı iddia edildi.

Manisa FK altyapısında yetişerek U18 Milli Takım'da da forma giyen 17 yaşındaki İzmirli futbolcu Kerem, bu sezon 1'inci Lig'de 3 maçta görev yaptı.


Geçen sezon mart ayında profesyonel yapılan Kerem Arık'ın Manisa temsilcisiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


#Kerem Arık
#Manisa FK
#Galatasaray

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