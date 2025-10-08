Galatasaray’a yıldız futbolcu için flaş mektup: ‘Kulüpten gönderin’

Galatasaray'ın başarılı yıldızı, Senegal Milli Takımı'nın Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılmasına rağmen sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kaldı. Bu durum Senegal Futbol Federasyonu'nu harekete geçirdi ve sarı-kırmızılılara bir mektup gönderildi. İşte detaylar.

1 /5 Senegal Milli Takımı'nın Güney Sudan ve Moritanya ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrılan Galatasaray'ın sol beki Ismail Jakobs'un sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kaldığı belirtildi.





2 /5 D Sports'un haberine göre; Senegal Futbol Federasyonu, Galatasaray'dan bu konuyla ilgili açıklama talep eden bir mektup gönderdi.





3 /5 Federasyon, Jakobs'un sakatlığının Senegal Milli Takımı sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesi için sarı kırmızılı kulüpten futbolcunun gönderilmesini istedi.





4 /5 Haberde, Galatasaray ile Senegal Futbol Federasyonu'nun bir yıl önce de benzer bir kriz yaşadığı hatırlatıldı.



