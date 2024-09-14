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Spor

Galatasaray'ın yeni '7 numarası' belli oldu: Önceden Kerem Aktürkoğlu giyiyordu

Haber Merkezi
17:57 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:57 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'da 7 numarayı Kerem Aktürkoğlu giyiyordu. Milli oyuncunun takımdan ayrılmasından sonra, yeni '7 numara' da belli oldu.

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Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu.

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Kerem'in giydiği 7 numaralı forma ise boşa çıktı.

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Sarı kırmızılı takımda, Kerem'den boşalan 7 numaranın yeni sahibi de belli oldu.

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Galatasaray’ın yeni transferi Roland Sallai, Kerem Aktürkoğlu’ndan boşalan 7 numaralı formayı giyecek.

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Sarı kırmızılı takımın, Sallai'yi açıkladığı videoda 7 özellikten bahsedilirken, oyuncuya da 7 numaralı forma verildi.

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Galatasaray'ın videoda saydığı 7 özellik şu şekilde: Disiplin, zeka, çeviklik, ahlak, azim, bağlılık ve Galatasaray

#Galatasaray
#Kerem Aktürkoğlu
#Roland Sallai
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