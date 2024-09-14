Galatasaray'da 7 numarayı Kerem Aktürkoğlu giyiyordu. Milli oyuncunun takımdan ayrılmasından sonra, yeni '7 numara' da belli oldu.
Galatasaray'ın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu.
Kerem'in giydiği 7 numaralı forma ise boşa çıktı.
Sarı kırmızılı takımda, Kerem'den boşalan 7 numaranın yeni sahibi de belli oldu.
Galatasaray’ın yeni transferi Roland Sallai, Kerem Aktürkoğlu’ndan boşalan 7 numaralı formayı giyecek.
Sarı kırmızılı takımın, Sallai'yi açıkladığı videoda 7 özellikten bahsedilirken, oyuncuya da 7 numaralı forma verildi.
Galatasaray'ın videoda saydığı 7 özellik şu şekilde: Disiplin, zeka, çeviklik, ahlak, azim, bağlılık ve Galatasaray