Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşme şartını karşılayamadı

Süper Lig'de henüz puan kaybı yaşamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool'u ağırlayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı takım için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız ismin takımdan ayrılmasının gündemde olduğu öne sürüldü.
Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.
Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz şubat ayında Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Mario Lemina, İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaptırdı.
Bu durumun, Gabonlu orta saha oyuncusunun, sarı kırmızılı takımdaki geleceğini tehlikeye attığı ileri sürüldü.
Bu sezon Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakanın 4'üne ilk 11'de başlayan Lemina'nın sezon sonunda sözleşmesi bitmesine rağmen 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.
Ancak bu opsiyonun devreye girmesi 32 yaşındaki oyuncunun performansına ve ilk 11'de yer alacağı maç sayısına bağlı.
Sabah'ta yer alan habere göre; Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mario Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de olması halinde 1 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek.
Şu ana kadar maçların yüzde 50'sinde başlangıç kadrosunda bulunan tecrübeli oyuncu henüz opsiyon kriterini karşılayabilmiş değil. Haberde, İlkay'ın transferi sonrası yedek kalmaya başlayan Lemina'nın motivasyon sorunu yaşadığı ileri sürüldü.