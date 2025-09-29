Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! Sözleşme şartını karşılayamadı

Süper Lig'de henüz puan kaybı yaşamayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında Liverpool'u ağırlayacak. Öte yandan sarı-kırmızılı takım için flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız ismin takımdan ayrılmasının gündemde olduğu öne sürüldü.

1 /7 Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

2 /7 Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz şubat ayında Wolverhampton'dan kadrosuna kattığı Mario Lemina, İlkay Gündoğan'ın transfer edilmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaptırdı.

3 /7 Bu durumun, Gabonlu orta saha oyuncusunun, sarı kırmızılı takımdaki geleceğini tehlikeye attığı ileri sürüldü.

4 /7 Bu sezon Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 8 müsabakanın 4'üne ilk 11'de başlayan Lemina'nın sezon sonunda sözleşmesi bitmesine rağmen 1 yıl daha opsiyonu bulunuyor.

5 /7 Ancak bu opsiyonun devreye girmesi 32 yaşındaki oyuncunun performansına ve ilk 11'de yer alacağı maç sayısına bağlı.

6 /7 Sabah'ta yer alan habere göre; Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Mario Lemina, maçların yüzde 60'ında ilk 11'de olması halinde 1 yıl daha sarı kırmızılı formayı giyecek.