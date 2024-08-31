|
Spor

Galatasaray'da bir garip ayrılık

14:59 - 31/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 15:09 - 31/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bugün Adana Demirspor ile oynayacak maçın kamp kadrosuna dahil ettiği oyuncunun sözleşmesi feshedildi.

1/ 7

Derrick Köhn ve Wilfried Zaha'yı kiralık gönderen Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı.

2/ 7

Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois ile yollarını ayırdı.

3/ 7

Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.

4/ 7

Leo Dubois, Galatasaray'ın bugün Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmıştı.

5/ 7

Galatasaray, 21 Temmuz 2022'de Leo Dubois'i 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'dan transfer etmişti.

6/ 7

Leo Dubois, geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.

7/ 7

Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 31 maçta 1 gol atıp 3 asist kaydetmişti.

#Galatasaray
#Leo Dubois
#Başakşehir
22 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlayacak? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?