Galatasaray'da bir garip ayrılık

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un bugün Adana Demirspor ile oynayacak maçın kamp kadrosuna dahil ettiği oyuncunun sözleşmesi feshedildi.
Derrick Köhn ve Wilfried Zaha'yı kiralık gönderen Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız sağ bek oyuncusu Leo Dubois ile yollarını ayırdı.
Galatasaray, 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.
Leo Dubois, Galatasaray'ın bugün Süper Lig'de Adana Demirspor ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmıştı.
Galatasaray, 21 Temmuz 2022'de Leo Dubois'i 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Lyon'dan transfer etmişti.
Leo Dubois, geçen sezon Başakşehir'de kiralık olarak forma giymişti.
Fransız futbolcu, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 31 maçta 1 gol atıp 3 asist kaydetmişti.