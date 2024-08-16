Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi gerginlik: Okan Buruk yıldız oyuncu ile tartıştı

Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda dün gerçekleşen son antrenmanda teknik direktör Okan Buruk ile tartışma yaşayan yıldız oyuncu maça yedekler arasında başlayacak. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor.
Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Hazırlıklarını dün akşam tamamlayan Galatasaray'da antrenmanda gerginlik yaşandığı öğrenildi.
Teknik direktör Okan Buruk, maç kadrosunu belli olacağı 11'i denemek için yelek dağıttı.
Kadroda yer almadığını öğrenen Hakim Ziyech'in bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi.
Sarı-kırmızılılar TÜMOSAN Konyaspor maçında sahaya çıkan ilk 11 şöyle;
Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Kerem, Icardi.