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Spor

Galatasaray'da Konyaspor maçı öncesi gerginlik: Okan Buruk yıldız oyuncu ile tartıştı

20:21 - 16/08/2024 الجمعة
Güncelleme: 20:38 - 16/08/2024 الجمعة
Yeni Şafak
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Süper Lig karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılarda dün gerçekleşen son antrenmanda teknik direktör Okan Buruk ile tartışma yaşayan yıldız oyuncu maça yedekler arasında başlayacak. İşte detaylar...

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.


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Sarı-kırmızılılar sahadan galibiyetle ayrılarak puanını 6'ya yükseltmek istiyor.

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Mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Hazırlıklarını dün akşam tamamlayan Galatasaray'da antrenmanda gerginlik yaşandığı öğrenildi.

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Teknik direktör Okan Buruk, maç kadrosunu belli olacağı 11'i denemek için yelek dağıttı.

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Kadroda yer almadığını öğrenen Hakim Ziyech'in bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi.

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Sarı-kırmızılılar TÜMOSAN Konyaspor maçında sahaya çıkan ilk 11 şöyle;

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Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Mertens, Barış Alper, Kerem, Icardi.



#Galatasaray
#TÜMOSAN Konyaspor
#Okan Buruk
#Hakim Ziyech
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