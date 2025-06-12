Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi: Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'dan ayrıldı

Galatasaray'ın dün gece İstanbul'a getirdiği Leroy Sane, sağlık kontrollerinin ardından yeni takımına imza atıp İstanbul'dan ayrılıyor. Alman yıldızın ABD'ye doğru yola çıktığı belirtildi.
Galatasaray'ın Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Leroy Sane transferine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Alman basınından Sky De'nin haberine göre Sane, Galatasaray için sağlık kontrollerinden geçti ve yeni takımına imzayı attı. Yıldız futbolcu tüm bu işlemlerin ardından İstanbul'dan ayrılarak ABD'ye doğru yola çıkacak.
"Bir an önce Galatasaray taraftarının önünde maçlara çıkmak istiyorum" diyen Sane'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi Temmuz ayında sona eriyor. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Bayern Münih'in Sane'yi kadro listesine eklediği ve bu sebeple oyuncudan faydalanmak istediği belirtildi.
Dün akşam gelen bilgilere göre Sane'nin ABD'deki turnuvada olmayacağı belirtilmişti. Ancak bugün gelen son güncellemelerin ardından Sane'nin Bayern ile olan kontratına uymak zorunda olduğu ve Alman ekibine olan saygısından dolayı bu duruma ayak uyduracağı aktarıldı.
Bayern Münih Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda Temmuz ayını görmesi halinde ise Leroy Sane bu karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
Galatasaray yönetiminin Sane ile ilgili yaşanan bu süreci yakından takip ettiği ve oyuncunun sözleşmesini sigorta altına aldığı belirtildi.
2020 yılında Manchester City’den 50M€ bedelle Bayern’e transfer olan Leroy Sane, 5 yıl geçirdiği kulüpte 116 gollük skor katkısı verdi.