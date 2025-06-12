Galatasaray'da Leroy Sane gelişmesi: Sağlık kontrollerinin ardından İstanbul'dan ayrıldı

Dün akşam gelen bilgilere göre Sane'nin ABD'deki turnuvada olmayacağı belirtilmişti. Ancak bugün gelen son güncellemelerin ardından Sane'nin Bayern ile olan kontratına uymak zorunda olduğu ve Alman ekibine olan saygısından dolayı bu duruma ayak uyduracağı aktarıldı.