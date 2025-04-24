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Galatasaray'da Morata şoku! Portekiz basınından flaş iddia

Galatasaray'da Morata şoku! Portekiz basınından flaş iddia

09:2924/04/2025, Perşembe
G: 24/04/2025, Perşembe
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Galatasaray'ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Alvaro Morata ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz basını, İspanyol yıldızın sarı-kırmızılılardan ayrılacağını öne sürdü.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladığı Alvaro Morata için Portekiz basını dikkat çeken bir haber geçti.

A Bola'nın haberine göre Alvaro Morata, Galatasaray'daki kiralık sözleşmesinin tamamlamadan, sezonun noktalanmasıyla birlikte Milan'a dönecek.

Haberde Morata'nın Galatasaray macerasının nispeten başarısız olduğu ve oyuncunun gelecek sezon yeterli süre alabileceğinden emin olmadığı vurgulandı.

Galatasaray'ın büyük hedefleri olduğu ve bu yüzden hücum hattını güçlendirmeye çalışacağı aktarılırken, Osimhen'in de takımın hücumdaki öncelikli isim olması nedeniyle Morata'nın sarı-kırmızılılardan ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Galatasaray ile 10 maça çıkıp 581 dakika görev alabilen Morata, 3 gol ve 1 asistlik istatistik yakaladı.

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