Galatasaray'da Morata şoku! Portekiz basınından flaş iddia

Galatasaray'ın büyük hedefleri olduğu ve bu yüzden hücum hattını güçlendirmeye çalışacağı aktarılırken, Osimhen'in de takımın hücumdaki öncelikli isim olması nedeniyle Morata'nın sarı-kırmızılılardan ayrılmasının beklendiği belirtildi.