Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Adana Demirspor-Galatasaray maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mauro Icardi'nin, sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı ortaya çıktı. Peki Icardi, ne kadar süre sahalardan uzak kalacak? Detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
Süper Lig'in 4’üncü haftasında oynanan Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşmasında 31 yaşındaki forvet Mauro Icardi, sakatlanarak oyundan alındı.
Mücadelenin 19’uncu dakikasında Arjantinli golcü, bir pozisyonda topu ileriye doğru çevirirken atağın devamında sağ arka adalesini tuttu.
Ardından oyun içerisine sağlık ekiplerinin girip müdahalesi sonrası Icardi, sekerek oyun dışına çıktı. Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Mauro Icardi, 25'inci dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.
Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasının devre arasında Mauro Icardi’nin yaşadığı sakatlık hakkında bir açıklamada bulundu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır.”
Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Icardi ile ilgili basın toplantısında bilgi paylaşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Gelmeden önce Icardi ile konuştum. Topa vururken bir ağrı hissetti."
"Bir yırtık mı olduğu henüz net değil. Çekilecek MR’ın ardından durumu netlik kazanacak” şeklinde konuşmuştu.
Futbol yorumcusu Tümer Metin, katıldığı canlı yayında Icardi'nin sakatlığı hakkında konuştu.
Tümer Metin, "Ben felaket tellallığı yapmak istemem. O pozisyon ağrıyı getirebilir ama Icardi'nin sahayı terk ederken yüzündeki ifade de ben bir şeyin kanadığına, koptuğuna daha yakınım" ifadelerini kullandı.
Icardi'nin de sağlık ekiplerine oyundan çıkarken, elleriyle kopma işareti yaptığı görülmüştü.
Eğer bir kopma yaşandıysa, Icardi'nin en az bir buçuk ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Bu da ekim ayındaki milli ara sonrasında oyuncunun yeniden sahalara dönmesi demek.
Eğer herhangi bir kopma yaşanmadıysa, Icardi'nin kasta zorlanma nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Teknik heyet Icardi'yi, ligin altıncı haftasında oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetiştirmenin planların yapıyor.
Icardi'nin detaylı sağlık durumu bugün çekilecek MR sonrasında netlik kazanacak.