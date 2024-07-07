Galatasaray'dan 18 milyon euro'luk teklife ret

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, transferin gözde ismi olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli stoper için Everton'ın yaptığı o teklifi geri çevirdi. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda, takımdan bazı isimlere çeşitli teklifler geliyor.
Son olarak Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez için İngiliz ekibi Everton'ın devreye girdiği öğrenildi.
Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, deneyimli stoper için yapılan 18 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.
Sanchez, Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...