Galatasaray'dan 18 milyon euro'luk teklife ret

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, transferin gözde ismi olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli stoper için Everton'ın yaptığı o teklifi geri çevirdi. İşte detaylar...

1 / 6 Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

2 / 6 Sarı-kırmızılılarda, takımdan bazı isimlere çeşitli teklifler geliyor.

3 / 6 Son olarak Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez için İngiliz ekibi Everton'ın devreye girdiği öğrenildi.

4 / 6 Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, deneyimli stoper için yapılan 18 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

5 / 6 Sanchez, Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.