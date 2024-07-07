Spor

Galatasaray'dan 18 milyon euro'luk teklife ret

11:39 - 7/07/2024 Sunday
Güncelleme: 11:56 - 7/07/2024 Sunday

Galatasaray'ın Kolombiyalı defans oyuncusu Davinson Sanchez, transferin gözde ismi olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, tecrübeli stoper için Everton'ın yaptığı o teklifi geri çevirdi. İşte detaylar...

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Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da devam ediyor.

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Sarı-kırmızılılarda, takımdan bazı isimlere çeşitli teklifler geliyor.

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Son olarak Kolombiyalı savunmacı Davinson Sanchez için İngiliz ekibi Everton'ın devreye girdiği öğrenildi.

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Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray, deneyimli stoper için yapılan 18 milyon euro'luk teklifi kabul etmedi.

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Sanchez, Galatasaray'a 2023 yaz transfer döneminde Tottenham'dan 9.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

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28 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro...

#Galatasaray
#Davinson Sanchez
#Everton
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