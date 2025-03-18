Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra kulüp bulamadı ve futbola veda etti

Süper Lig'e transfer olan 30 yaş üstü oyuncuların birçoğu buradaki kariyerini tamamladıktan sonra kulüp bulmakta zorluk çekiyor. O oyunculardan biri daha futbola veda etmek zorunda kaldı.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde Serge Aurier'i kadrosuna katmıştı. Sacha Boey'un ayrılığı sonrasında Fildişili futbolcuyla anlaşan sarı krımızılılar Aurier'den beklediklerini alamamıştı.
Aurier, Afrika Kupası'ndan sakat dönmesi sebebiyle hazır hale gelmekte zorluk çekmişti. Teknik direktör Okan Buruk bu sebeple Aurier'in yerini bazı maçlarda Barış Alper bazı maçlarda ise Kaan Ayhan ile doldurmaya çalışmıştı.
32 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ile sözleşmesini sonuçlandırdıktan sonra hiçbir kulüple anlaşamadı. Aurier'in sakatlıklarının transfer görüşmelerinde sorun çıkarttığı belirtildi.
Fildişi Milli Takımı'nda kaptanlık yapan ve son Afrika Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Aurier'in kulüp bulamamasının ardından futbola veda ettiği ve antrenörlük eğitimi alacağı aktarıldı.
Aurier, Fildişi Milli Takımı'nda 93 kez forma giyerken 4 de gol atmıştı. 32 yaşındaki oyuncu, ülkesinin milli takımında 2 kez Afrika Kupası zaferi yaşadı.