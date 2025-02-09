42. randevu





Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 23, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.