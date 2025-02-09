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Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Okan Buruk'tan mecburi rotasyon! İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

10:179/02/2025, Pazar
G: 9/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Süper Lig lideri Galatasaray, 23. haftada sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda cezalı oyuncuların çokluğu, teknik direktör Okan Buruk'u mecburi bir rotasyona itti. İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i...

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. RAMS Park'taki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

42. randevu


Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 42. kez karşı karşıya gelecek. Adana'da 2 Ekim 1960'ta oynanan ve 2-2 sona eren maçla başlayan iki takım arasındaki 3 puan mücadelesinde Galatasaray 23, Adana Demirspor 9 galibiyet alırken 9 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

4 isim ceza sınırında


Galatasaray'da Adana Demirspor maçında Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, sarı kart cezasından dolayı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılılarda Yunus Akgün ile Ahmed Kutucu ise sarı kart sınırında bulunuyor. İki futbolcu sarı kart görmeleri halinde 24. hafta maçında deplasmanda Çaykur Rizespor'a karşı forma giyemeyecek.

İşte Galatasaray'ın Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i:


Günay, Cuesta, Davinson, Berkan, Sallai, Kaan, Sara, Ahmed, Mertens, Morata, Osimhen.

#Galatasaray
#Adana Demirspor
#Süper Lig

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