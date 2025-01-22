Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Milan Skriniar Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor: Yılın transfer çalımı

Transfer dönemi Fenerbahçe için hareketli geçiyor. Fenerbahçe, Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Milan Skriniar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Milan Skriniar, Fenerbahçe için bugün İstanbul'da olacak.
Fenerbahçe'den yılın transfer çalımı.
Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın ilgilendiği Milan Skriniar'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen hatta sarı kırmızılı kulübün uçuş planlaması yaptığı 29 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye transfer oluyor.
Fenerbahçe'nin Milan Skriniar ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Jose Mourinho'nun bu transferde bizzat devreye girdiği oyuncuyu arayarak, Fenerbahçe'ye çağırdığı öğrenildi.
Milan Skriniar, bugün saat 15.30'da Fenerbahçe için İstanbul'da olacak.
Ayrıca Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı lacivertli kulüp, oyuncunun İstanbul'a geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Milan Škriniar, Futbol Takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul’a geliyor."
Transfermarkt verilerine göre Milan Skriniar'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.
Milan Skriniar bu sezon PSG ile 5 karşılaşmada görev yaptı.