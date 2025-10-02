Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusuna kötü haber: Hayatının şokunu yaşadı

Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takımın yıldızı, milli takım kadrosuna alınmadı.
Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.
Açıklanan aday kadroda Galatasaray forması giyen Leroy Sane yer almadı.
Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane için daha önce yaptığı açıklamalarda şöyle konuşmuştu:
"Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor."
"Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor."