Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusuna kötü haber: Hayatının şokunu yaşadı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldız oyuncusuna kötü haber: Hayatının şokunu yaşadı

Haber Merkezi
12:572/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takımın yıldızı, milli takım kadrosuna alınmadı.

Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile karşılaşacak olan Almanya Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı.

Açıklanan aday kadroda Galatasaray forması giyen Leroy Sane yer almadı.

Almanya teknik direktörü Julian Nagelsmann, Leroy Sane için daha önce yaptığı açıklamalarda şöyle konuşmuştu:

"Leroy Sane artık Avrupa’nın en üst liglerinden biraz daha düşük bir ligde oynuyor."

"Orada daha fazlasını ortaya koyması gerekiyor."

#Galatasaray
#Leroy Sane
#Almanya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) personeli için 2025-2028 dönemi maaş promosyon ihalesi ne oldu son durum nedir?