Galatasaray'ın eski yıldızı sosyal medyadan takım arıyor: Yolladığı mesajlar ifşa oldu

Geride bıraktığımız sezonlarda Süper Lig'de Galatasaray formasıyla sergilediği performansla adından söz ettiren yıldız futbolcu kulüpsüz kaldı. Başarılı oyuncunun sosyal medya hesabı üzerinden takım arayışına girdiği ve mesajlarının ifşa olduğu ortaya çıktı.
Son olarak Süper Lig'de Fatih Karagümrük forması giyen eski Galatasaraylı yıldız oyuncu Sofian Feghouli, bu sezon herhangi bir takımla anlaşmadı ve kulüpsüz kaldı.
Kulüpsüz kalan Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, sosyal medyadan Rus kulüplerine kendisini önermeye başladı.
Rus basınından RPL Sky'ın haberine göre, Cezayirli futbolcunun Instagram'dan birkaç kulübe beni alın mesajı gönderdiği ortaya çıktı.
Feghouli gönderdiği mesajda "Şu an kulüpsüzüm ve sizin takımda oynamayı çok isterim. Fiziksel olarak hazır durumdayım." ifadelerine yer verdi.
35 yaşındaki kanat oyuncusu Süper Lig'de 7 sezon boyunca forma giydi. Galatasaray ve Fatih Karagümrük formalarını terleten Feghouli, 160 karşılaşmaya çıkarken 27 gol atıp 29 asistlik performans sergiledi.