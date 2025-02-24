Süper Lig’de bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız futbolcu derbi için tahminde bulundu. 38 yaşındaki isim hem skor hem de golleri atacak isimler için tahmin yaptı. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbinin geri sayımında artık sona gelindi. Galatasaray ya da Fenerbahçe formalarıyla bu heyecanı daha önce yaşamış birçok futbolcu dev maç için skor tahminlerinde bulunmaya devam ediyor.
Son olarak Türkiye'ye de Kasımapaşa, Galatasaray ve Beşiktaş'ın formalarını giyen Ryan Babel, derbi için skor tahmininde bulundu. Babel, Asist Analiz'e yaptığı açıklamada, "Derbi için skor tahminim 2-1" dedi. Hollandalı eski futbolcu, Galatasaray'ın 2 golünü de Victor Osimhen'in atacağını belirtti.
RYAN BABEL KİMDİR?
Ryan Babel, Hollandalı profesyonel bir futbolcudur. 19 Aralık 1986 tarihinde Amsterdam, Hollanda’da doğmuştur ve şu anda 38 yaşındadır.
Futbol kariyerine Ajax altyapısında başlamış, ardından 2004 yılında profesyonel olarak Ajax formasını giymiştir. Hızlı, teknik ve çok yönlü bir oyuncu olarak tanınan Babel, genellikle kanat oyuncusu veya forvet pozisyonlarında görev yaptı.
Kariyeri boyunca birçok önemli kulüpte oynadı. 2007’de Liverpool’a transfer olarak Premier League’de boy gösterdi. Daha sonra Hoffenheim, Kasımpaşa, Fulham, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giydi.
Türkiye’de özellikle Galatasaray ve Beşiktaş taraftarlarınca sevilen bir isim oldu. Galatasaray ile 2018-2019 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı ve 2020-2021 sezonunda da kısa bir süre Ajax’a kiralık gittikten sonra geri döndü. Ryan Babel 9 Kasım 2024’te futbolculuk kariyerini sonlandırdı.