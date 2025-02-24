Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev derbinin geri sayımında artık sona gelindi. Galatasaray ya da Fenerbahçe formalarıyla bu heyecanı daha önce yaşamış birçok futbolcu dev maç için skor tahminlerinde bulunmaya devam ediyor.



