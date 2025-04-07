Galatasaray’ın yeni sezonda ilk transferi belli oldu: Maaşında fedakarlık yapacak!

Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanan İlkay Gündoğan, çocukluk aşkı Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Yıllık 8.5 milyon Euro’luk maaşından fedakârlık yaparak sarı-kırmızılılara imza atmaya hazırlanan Alman futbolcu şimdiden taraftarı heyecanlandırdı.
Galatasaray, yeni sezona ilk olarak İlkay Gündoğan transferiyle başlayacak.
Manchester City ile sezon sonunda yollarını ayırmayı planlayan İlkay Gündoğan, çocukluğundan beri tuttuğu takım olan Galatasaray'a imza atacak.
Manchester City'den vergiler çıktıktan sonra net 8.5 milyon euro maaş alan İlkay, Galatasaray için bu maaşından fedakarlık yapacak ve yıllık 5 milyon Euro'yu kabul edecek.
Kariyerinde Nürnberg, Dortmund ve Barcelona formaları da giyen 34 yaşındaki İlkay Gündoğan, geçen sezon başında Barça'dan ayrılarak 7 sezon formasını giydiği Manchester City'e dönmüştü.
İlkay Gündoğan, bu sezon 42 maçta 2621 dakika süre aldı ve 2 gol atıp 3 asist yaptı.
İngiliz basınına göre, Pep Guardiola’nın gelecek sezon planlarında Gündoğan’a sınırlı bir rol biçtiği ve kulübün, Kevin De Bruyne gibi diğer veteran oyuncularla birlikte İlkay’ın da ayrılığına sıcak baktığı konuşuluyor.
Bu durum, Galatasaray’ın transferdeki şansını artıran bir unsur olarak öne çıkıyor.
Kulüp kaynaklarına yakın isimler, İlkay’ın yıllık 5 milyon Euro’luk maaşı kabul etmesi halinde transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtiyor.
Ayrıca, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etme ihtimali, Gündoğan gibi kariyerinde 5 Premier Lig ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan bir oyuncuyu cezbetmek için önemli bir koz.
Teknik direktör Okan Buruk’un da İlkay’ı orta sahada lider bir figür olarak gördüğü ve onun pas yeteneği ile oyun zekâsını takıma katmak istediği biliniyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.