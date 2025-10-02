Galatasaray’ın yıldız futbolcusunun değeri eriyor: İşte Süper Lig’de en çok değer kaybeden isimler…

Transfermarkt, 2025/26 Süper Lig sezonunun ilk güncellemesini yaparak 285 futbolcunun piyasa değerini revize etti. Süper Lig’den 6 yıldızın piyasa değeri de değişiklik gösterdi. Galatasaray’ın yeni transferinin değerindeki düşüş dikkat çekti. İşte detaylar.
Transfermarkt, Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerini güncelledi.
En fazla değer kaybeden futbolcular Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan oldu. İşte o isimler:
6 - Milan Skriniar (Fenerbahçe) | - 3 milyon euro (12 milyon euro)
5 - Wilfred Ndidi (Beşiktaş) | - 3 milyon euro (12 milyon euro)
4 - Marco Asensio (Fenerbahçe) | - 3 milyon euro (17 milyon euro)
3 - Jhon Duran (Fenerbahçe) | - 5 milyon euro (35 milyon euro)
2 - Andre Onana (Trabzonspor) | - 5 milyon euro (20 milyon euro)
1 - Leroy Sane (Galatasaray) | - 7 milyon euro (25 milyon euro)
Galatasaray'ın yazın kadrosuna kattığı ve Avrupa'da büyük ses getiren transferi Leroy Sane, bu güncellemede en fazla değer kaybeden futbolcu oldu.
Alman yıldızın en son 2016'da Schalke 04 forması giyerken piyasa değeri 30 milyon euronun altındaydı (18 milyon euro).