Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray’ın yıldız futbolcusunun değeri eriyor: İşte Süper Lig’de en çok değer kaybeden isimler…

Galatasaray’ın yıldız futbolcusunun değeri eriyor: İşte Süper Lig’de en çok değer kaybeden isimler…

07:432/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Transfermarkt, 2025/26 Süper Lig sezonunun ilk güncellemesini yaparak 285 futbolcunun piyasa değerini revize etti. Süper Lig’den 6 yıldızın piyasa değeri de değişiklik gösterdi. Galatasaray’ın yeni transferinin değerindeki düşüş dikkat çekti. İşte detaylar.

Transfermarkt, Süper Lig'de futbolcuların piyasa değerini güncelledi. 

En fazla değer kaybeden futbolcular Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan oldu. İşte o isimler:


6 - Milan Skriniar (Fenerbahçe) | - 3 milyon euro (12 milyon euro)



5 - Wilfred Ndidi (Beşiktaş) | - 3 milyon euro (12 milyon euro)



4 - Marco Asensio (Fenerbahçe) | - 3 milyon euro (17 milyon euro)



3 - Jhon Duran (Fenerbahçe) | - 5 milyon euro (35 milyon euro)



2 - Andre Onana (Trabzonspor) | - 5 milyon euro (20 milyon euro)



1 - Leroy Sane (Galatasaray) | - 7 milyon euro (25 milyon euro)


Galatasaray'ın yazın kadrosuna kattığı ve Avrupa'da büyük ses getiren transferi Leroy Sane, bu güncellemede en fazla değer kaybeden futbolcu oldu. 

Alman yıldızın en son 2016'da Schalke 04 forması giyerken piyasa değeri 30 milyon euronun altındaydı (18 milyon euro).

#Transfermarkt
#Leroy Sane
#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Beşiktaş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün kimin maçı var hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa, Konferans Ligi ve AFC Şampiyonlar Ligi 2 Ekim Perşembe futbol maç takvimi