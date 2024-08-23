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Spor

Galatasaraylı yöneticiden Rafa Silva açıklaması

15:06 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 15:27 - 23/08/2024 Cuma
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Portekizli futbolcu Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

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Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Rafa Silva ile ilgili konuştu.






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Sabah'ta yer alan habere göre İbrahim Hatipoğlu, bir dönem adı Galatasaray ile de anılan Rafa Silva'nın gündemlerinde hiç olmadığını belirtti.


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Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:


"Biz yönetime geldiğimizde hiçbir transfer bitmek üzere değildi. Rafa Silva'nın yerinde Mertens ile sözleşme imzaladık."



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"Rafa Silva da satılık oyuncu konumundaydı ama hiç ilgimiz olmadı. Farklı iddialar da gündeme geldi fakat doğru değil."



#Galatasaray
#İbrahim Hatiopoğlu
#Rafa Silva
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