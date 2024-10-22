Galatasaraylı Yunus Akgün'e PFDK şoku

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından "hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından "hakareti" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu YUNUS AKGÜN’ün aynı müsabaka sonrası sosyal medya hesabından (Instagram) yapmış olduğu paylaşımda yer alan “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 22.10.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
41. MADDEDE NE DİYOR?
Yunus Akgün'ün 2 ila 5 maç arası ceza alması bekleniyor.