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Galatasaraylılar merakla bekliyordu! İşte Icardi'nin sahalara dönüş tarihi

Galatasaraylılar merakla bekliyordu! İşte Icardi'nin sahalara dönüş tarihi

11:5224/03/2025, Pazartesi
G: 24/03/2025, Pazartesi
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Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı müsabakada yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat edilen ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin, sahalara dönüş tarihi netleşti.

Galatasaray'ın Tottenham ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli forvet Mauro Icardi'nin sahalara dönüş tarihi netleşti.

Takvim'de yer alan habere göre sağlık ekibinin yaptığı değerlendirmelerde Tangocu'nun haziran ortası gibi saha çalışmalarına başlayabileceği belirlendi.

Tecrübeli golcünün 15 Haziran gibi İstanbul'da bireysel saha çalışmalarına başlaması bekleniyor.

Icardi'nin, sarı-kırmızılı takımın haziran sonu yapmayı planladığı yeni sezon kampında da yer alacağı öğrenildi.


Bu sezon Galatasaray formasıyla 14 maça çıkabilen 32 yaşındaki golcü bu süreçte 6 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig

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