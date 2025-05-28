Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme: Berkan yerine milli yıldız!

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar orta sahaya dev bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Hedefte ise milli yıldız var.

1 /5 Galatasaray’da Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu, sezon boyunca yedek kulübesine hapsoldu.



2 /5 Bu iki oyuncunun kulübe ayrılık talebinde bulunacağı ve gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülüyor.



3 /5 Orta sahada alternatiflere ihtiyaç duyacak Galatasaray'ın gündemine ise Salih Özcan'ın girdiği belirtildi.



4 /5 TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR



Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Salih, kariyerine Türkiye'de devam etmeye olumlu yaklaştı.

