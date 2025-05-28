Galatasaraylıları heyecanlandıran gelişme: Berkan yerine milli yıldız!

Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-kırmızılılar orta sahaya dev bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Hedefte ise milli yıldız var.
Galatasaray’da Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu, sezon boyunca yedek kulübesine hapsoldu.
Bu iki oyuncunun kulübe ayrılık talebinde bulunacağı ve gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürülüyor.
Orta sahada alternatiflere ihtiyaç duyacak Galatasaray'ın gündemine ise Salih Özcan'ın girdiği belirtildi.
TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR
Dortmund ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Salih, kariyerine Türkiye'de devam etmeye olumlu yaklaştı.
6 VE 8 NUMARA OYNUYOR
A Milli Takım'a düzenli çağrılan 27 yaşındaki oyuncu, 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor.