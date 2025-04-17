Galatasaraylıları kahreden itiraf! Yıldız futbolcu Cimbom'un kapısından dönmüş

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'ın transfer operasyonlarını yürüten İtalyan menajer George Gardi, sarı-kırmızılı takımın kapısından dönen yıldız futbolcuyu açıkladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasında sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 3 puan önünde liderliğini sürdüren sarı-kırmızılılar, kritik mücadelede 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Bu sezon ligde ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmanın hesaplarını yapan Cimbom, gelecek sezonun çalışmalarını da şimdiden yürütüyor.
Sarı-kırmızılı takımın transfer operasyonlarını yöneten menajer George Gardi, Manchester City'nin yıldızının Cimbom'un kapısından döndüğünü söyledi.
İşte Türkiye Gazetesi'ne konuşan İtalyan menajerin o açıklaması:
"2023 yazında Wolfsburg'la sözleşmesi biten Marmoush'u Galatasaray'a önermiştim. O fırsat kaçtı. Doue transferi benim tarafımdan sonuçlandırılmıştı, Galatasaray ile menajer arasında son anda yaşanan problem sebebiyle transferi iptal edildi."
"Zalewski için de Roma ile anlaşmayı tamamlamıştım fakat oyuncu kulüpten ayrılamadı. Dybala'ya gelince Roma'da kalmak istedi."