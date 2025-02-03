Gedson Fernandes'e sürpriz teklif! Beşiktaş'ın istediği rakam belli oldu

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken orta sahanın yıldız ismi Gedson Fernandes'e sürpriz bir teklif geldi. Siyah-beyazlıların rakamı az bulduğu ifade edilirken istedikleri bonservis ortaya çıktı.
Beşiktaş'ın orta saha oyuncularına transfer teklifleri gelmeye devam ediyor.
Jean Onana'nın Genoa'ya kiralanmasının ardından, Cher Ndour'un Fiorentina'ya, Al Musrati'nin ise Monaco'ya gitmesi bekleniyor.
Siyah beyazlılarda transferi gündeme gelen son isim ise Gedson Fernandes oldu.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre Beşiktaş'ın deneyimli orta sahası Gedson Fernandes'le, Zenit'in ilgilendiği belirtildi.
Rus ekibinin 15 milyon Euro'luk bir öneriyle geldiği, siyah-beyazlıların üç orta sahası ile yollarını ayırdığı için bu teklife sıcak bakmadığı ancak rakamın istedikleri seviyeye gelmesi durumunda teklifi değerlendirebileceği belirtildi.
Beşiktaş yönetiminin 26 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro'dan aşağı bir öneriye "Evet" demesi beklenmiyor.
Zenit, yaz aylarında 17 milyon Euro Gedson ve 7 milyon Euro da Zaynutdinov için paket teklif yapmış ancak bu girişimi sonuçsuz kalmıştı.