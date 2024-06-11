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Spor

Giovanni van Bronckhorst ilk transferini yapıyor

15:23 - 11/06/2024 Salı
DHA

Beşiktaş yönetimi, bonservis elinde olan Brezilyalı futbolcu ve menajerini İstanbul'a davet etti.

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Beşiktaş, önümüzdeki sezonun ilk transferini stoper hattına yapıyor.

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Siyah beyazlılar, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaşma aşamasına geldi.

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Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoperi ve menajerini İstanbul'a davet eden Beşiktaş yönetimi, son görüşmeleri burada yapacak.

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Kesin anlaşmanın sağlanması halinde sağlık kontrolünden geçecek olan Paulista ile resmi sözleşme imzalanacak.


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1.87 boyundaki Paulista'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

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Bu arada perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için cuma günü imza töreni yapılması planlanıyor.

#Beşiktaş
#Giovanni van Bronckhorst
#Gabriel Paulista
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