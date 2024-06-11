Giovanni van Bronckhorst ilk transferini yapıyor

Beşiktaş yönetimi, bonservis elinde olan Brezilyalı futbolcu ve menajerini İstanbul'a davet etti.
Beşiktaş, önümüzdeki sezonun ilk transferini stoper hattına yapıyor.
Siyah beyazlılar, yeni teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ile anlaşma aşamasına geldi.
Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki stoperi ve menajerini İstanbul'a davet eden Beşiktaş yönetimi, son görüşmeleri burada yapacak.
Kesin anlaşmanın sağlanması halinde sağlık kontrolünden geçecek olan Paulista ile resmi sözleşme imzalanacak.
1.87 boyundaki Paulista'nın güncel piyasa değeri 2 milyon euro.
Bu arada perşembe günü Türkiye'ye gelecek olan Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst için cuma günü imza töreni yapılması planlanıyor.