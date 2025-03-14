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Glasgow'da skandal kararlar: Ivan Bebek gitti Espen Eskas geldi

Glasgow'da skandal kararlar: Ivan Bebek gitti Espen Eskas geldi

Haber Merkezi
00:0814/03/2025, пятница
G: 14/03/2025, пятница
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İskoçya ekibi Rangers ile karşılaştı. Maçın hakemi Espen Eskas'ın kararları karşılaşmaya damga vurdu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu 3-1'in rövanşında deplasmanda Rangers ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 1-0 temsilcimizin üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısına Norveçli hakem Espen Eskas'ın kararları damga vurdu.

Bir pozisyonda temsilcimiz Talisca ile ceza sahasına girerken yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Talisca'ya hakemi aldatmaya yönelik hareketten sarı kart verdi.

Pozisyonun tekrarında ise Talisca'ya net bir müdahale olduğu görüldü.

Bu pozisyondan birkaç dakika sonra ise top ceza sahası içerisinde Rangerslı oyuncunun eline gelmesine rağmen, Espen Eskas oyunu devam ettirdi.

VAR'ın da müdahale etmediği pozisyon için penaltı tartışmaları yaşandı.

58.dakikada ise Rıdvan Yılmaz’ın eline çarpan topta, hakem Eskas oyunu devam ettirdi.

Karşılaşmanın 118. dakikasında Mert Hakan Yandaş, Rangerslı oyuncunun darbesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi oyunu devam ettirdi ve bir penaltıyı daha es geçti.

Hakemin vermiş olduğu üst üste kararlar, sarı lacivertli taraftarların aklına Ivan Bebek'i getirdi. Sosyal medyada 'Ivan Bebek gitti Espen Eskas geldi' paylaşımları yapıldı.

Hatırlanacağı üzere Ivan Bebek, Fenerbahçe'nin Braga ile oynadığı maçta temsilcimiz aleyhine verdiği hatalı kararlarla tepki çekmişti.

#Fenerbahçe
#Rangers
#Espen Eskas

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