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Görevden alındığı iddia edilmişti! Sabri Sarıoğlu'ndan flaş açıklama

Görevden alındığı iddia edilmişti! Sabri Sarıoğlu'ndan flaş açıklama

15:227/04/2025, Pazartesi
G: 7/04/2025, Pazartesi
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19 Yaş Altı Milli Takımı'nı çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nun görevden alındığı iddia edilmişti. Sarıoğlu, konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte ayrıntılar...

Türkiye U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, görevinden alındığına yönelik iddialara ilişkin ilk kez konuştu. 

Radyospor'a konuşan Sarıoğlu, kendisine ulaşan bir şey olmadığını ifade etti. Sarıoğlu, ekibiyle çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Sarıoğlu açıklamasında, "Haberi duyunca şaşırdım. Bana ulaşan bir şey yok. Görevimin başındayım. Ekibimle çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

UEFA U19 Şampiyonası Elit Tur maçları için açıklanan kadronun ardından Sabri Sarıoğlu eleştirilmişti.


Beşiktaş, U19 Ligi'nde gol krallığı için yarışan Adnan Karahisar'ın kadroya çağrılmaması, Trabzonspor ise U19 takımından yeterli sayıda oyuncunun milli takıma davet edilmemesi ve UEFA Gençlik Ligi'ndeki Inter maçını izlemeye Sabri Sarıoğlu'nun gelmemesi nedeniyle tepki göstermişti.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu'nun Sabri Sarıoğlu'nu U19 Milli Takım teknik direktörlüğü görevinden aldığı iddiaları gündeme gelmişti.

#Sabri Sarıoğlu
#U19 Milli Takımı
#TFF

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