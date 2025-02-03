Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Göztepe satma planımız yok demişti: Romulo’ya Hollanda’dan reddedilemeyecek teklif!

Göztepe satma planımız yok demişti: Romulo’ya Hollanda’dan reddedilemeyecek teklif!

11:413/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Göztepe formasıyla bu sezon Süper Lig’e damga vuran Romulo’ya Hollanda devi talip oldu. İzmir temsilcisinin sportif direktörü Ivan Mance, geçtiğimiz günlerde golcü oyuncuyu satma planları olmadığını söylemişti. Golcü oyuncuya dev kulüp ilk teklifi yaptı. İşte detaylar.

Feyenoord, Milan'a gönderdiği Santiago Gimenez'in yerini doldurmak için harekete geçti. 

Hollanda temsilcisi, ara transferin bitmesine kısa bir süre kala (Hollanda'da ara transfer dönemi 4 Şubat'ta sona erecek) Gimenez yerine bir golcü takviyesi yapmak istiyor.


Hollanda basınından 1908 nl'de yer alan habere göre, Feyenoord'da golcü listesindeki adaylardan biri Göztepe forması giyen Romulo.


Feyenoord'un, Romulo için Göztepe'ye teklif yaptığı belirtildi. 

Hollanda basınındaki haberde Romulo için yapılan teklife dair rakam ise paylaşılmadı.


Göztepe'de bu sezon 20 maçta süre bulan Brezilyalı futbolcu, 10 gol attı ve 8 asist yaptı.


Öte yandan Feyenoord'un, Romulo dışında Santos Laguna forması giyen 18 yaşındaki santrafor Stephano Carrillo için de transfer çalışmaları yürüttüğü belirtildi.


Santos Laguna'da bu sezon 17 maçta süre bulan Carrillo, 3 kez gol sevinci yaşadı.


#Göztepe
#Romulo
#Feyenoord

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fitre ile ilgi sıkça sorulan sorular: Fitre nedir kime ne zaman verilir?