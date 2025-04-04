Gündem olan açıklama: Fenerbahçe efsanesi Mourinho sonrasına yeşil ışık yaktı

Fenerbahçe'nin efsane ismi, teknik direktör Jose Mourinho'nun sarı-lacivertli takımdan ayrılması durumunda göreve hazır olduğunu ifade etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından eleştirilerin hedefi olmuştu.
Portekizli teknik adamın sarı-lacivertli takımdaki koltuğu sallanırken, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için sürpriz bir açıklama geldi.
Sarı-lacivertli kulübün efsane ismi Volkan Demirel, "Fenerbahçe'den teklif gelirse kabul eder misin?" sorusunu cevaplarken dikkat çeken ifadeler kullandı.
Asist Analiz YouTube kanalında konuşan 43 yaşındaki çalıştırıcının açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Biz, Fenerbahçe için her zaman her türlü gömleği giydik, sorun yok. Yine söylüyorum benim zamanım ne zaman, doğru zaman ne zaman... Ben oraya bir gün geleceğim."
"Bu yarın olur, 5 yıl sonra olur, 10 yıl sonra olur onu bilmiyorum. Şu an için öyle bir düşüncem yok beni lütfen yanlış anlamasınlar."
"Mourinho'nun kendi isteğiyle gitmesi gerektiğini ama gitmezse de gönderilmemesi gerektiğini söyledim. Öyle bir şey olursa bunu kendim için söylemiyorum, ben dahil herkes gelebilir, hiçbir sorun yok."
"Burası Fenerbahçe, buranın dinamikleri, buranın havası başka bir şey. Buranın havasını teneffüs etmeden, o havaya girmeden Fenerbahçe'ye faydalı olamazsınız. Fenerbahçelilik başka bir şeydir. Fenerbahçe'yi Fenerbahçeliler temsil eder."