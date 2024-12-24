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Hakim Ziyech ayrılık şartlarını açıkladı

Hakim Ziyech ayrılık şartlarını açıkladı

11:2324/12/2024, Salı
G: 24/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray’da devre arası ayrılması beklenen Faslı futbolcu Hakim Ziyech hakkında çarpıcı bir iddia gündeme geldi. 31 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan ayrılmak için 2 şart koştuğu belirtildi. Peki, Hakim Ziyech Galatasaray’dan ayrılacak mı? İşte detaylar.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Hakim Ziyech'le ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.


Faslı kanat oyuncusunun devre arasında sarı-kırmızılılardan ayrılmak için 2 şart koştuğu belirtildi.


Fennec Football'ın haberine göre; Hakim Ziyech, şartlarını karşılayacak oranda maaş beklentisinin yanı sıra kulübün yeterince çekici ve cazip bir şehirde yer almasını istiyor.

Hakim Ziyech'in bu taleplerinin oyuncuyu Orta Doğu kulüplerine yönlendirebileceği kaydedildi.


Fransız ekibi Rennes'in Hakim Ziyech transferi için devrede olduğu aktarılırken; Benfica, Olimpiakos ve MLS'ten bazı kulüplerin de Hakim Ziyech'e talip olduğu öne sürüldü.

Ziyech, bu sezon Galatasaray'da 11 karşılaşmada forma şansı buldu. Faslı futbolcu, bu müsabakalarda 1 asist üretti.


#Hakim Ziyech
#Galatasaray
#Okan Buruk

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