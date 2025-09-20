Harry Kane'den çılgın istatistik

Bayern Münih'te sezon fırtına gibi başlayan Harry Kane, gollerine devam ediyor. İngiliz futbolcu bu sezon Bundesliga'daki ikinci hat-trick'ini yaptı.

1 /6 Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaştı.

2 /6 PreZero Arena'da oynanan mücadele Bavyera ekibinin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

3 /6 Bayern Münih, bu galibiyetle puanı 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

4 /6 Alman devinin İngiliz yıldızı Harry Kane, performansıyla farklı galibiyette başrolü oynadı.

5 /6 32 yaşındaki futbolcu, maçta ikisi penaltıdan olmak üzere 3 kez fileleri havalandırdı.