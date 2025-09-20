Harry Kane'den çılgın istatistik

Bayern Münih'te sezon fırtına gibi başlayan Harry Kane, gollerine devam ediyor. İngiliz futbolcu bu sezon Bundesliga'daki ikinci hat-trick'ini yaptı.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 4. haftasında deplasmanda Hoffenheim ile karşılaştı.
PreZero Arena'da oynanan mücadele Bavyera ekibinin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bayern Münih, bu galibiyetle puanı 12'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.
Alman devinin İngiliz yıldızı Harry Kane, performansıyla farklı galibiyette başrolü oynadı.
32 yaşındaki futbolcu, maçta ikisi penaltıdan olmak üzere 3 kez fileleri havalandırdı.
Bu sezon ligdeki ikinci hat-trick'ini yapan Harry Kane, gol sayısını da 8'e yükseltmiş oldu.