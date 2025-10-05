Hasan Şaş’tan derbi sonrası o yıldıza övgü dolu sözler: ‘Avrupa’da böyle bir oyuncu yok!’

Beşiktaş'ın B planı olmadığını savunan Şaş, "Bu maça daha çok ihtiyacı olan taraf Beşiktaş'tı. Beşiktaş'ın bir B planının olmadığı çok net bir şekilde görüldü. Böyle bir maçı kazanamıyorsan şampiyonluktan söz etmemelisin" ifadelerini kullandı.



