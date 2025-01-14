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Hatayspor’un yeni teknik direktörü Murat Şahin kimdir?

Hatayspor’un yeni teknik direktörü Murat Şahin kimdir?

14:5614/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor’da yeni teknik direktör Murat Şahin oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre tecrübeli teknik adam ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı. Peki, Murat Şahin kimdir, kaç yaşında, başarıları neler? İşte detaylar.

Murat Şahin kimdir, kaç yaşında, başarıları neler?

Hatayspor'un yeni başkanı Murat Şahin, Türkiye'de futbol camiasında tanınan ve kariyerinde çeşitli kulüplerde görev almış bir isimdir.  


Murat Şahin, Türkiye'de futbolcu olarak uzun yıllar forma giydikten sonra teknik direktörlük kariyerine adım atmış bir isim. 

Eski futbolculuğu sırasında kaleci olarak görev yaptı.


4 Şubat 1976 doğumlu olan Murat Şahin, 48 yaşında (2025 itibarıyla).


Kariyeri ve Başarıları:

Futbolculuğu: Futbola amatör olarak İstanbul'da Göztepe Hilal Spor'da başladı. 17 yaşında Fenerbahçe'ye geçti ve 18 yaşında profesyonel oldu. Fenerbahçe'de Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber'in ardında üçüncü kaleci olarak kaldığı yıllar geçirdi. 

1998-99 sezonunda Konyaspor'a transfer oldu ve ardından Diyarbakırspor, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Gaziantepspor ve Kasımpaşa takımlarında forma giydi. Beşiktaş'ta özellikle 2004-2005 sezonunda dikkat çekici bir performans sergiledi.


Teknik Direktörlük: Futbolculuk kariyeri sonrasında teknik direktörlüğe geçiş yaptı. Kariyerinde, 2012-13 sezonunda Eyüpspor'da teknik direktör olarak görev aldı. Ayrıca, Sergen Yalçın'ın ekibinde yer alarak çeşitli kulüplerde yardımcı antrenör olarak çalıştı.

#Hatayspor
#Murat Şahin
#Süper Lig

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