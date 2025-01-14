Kariyeri ve Başarıları:

Futbolculuğu: Futbola amatör olarak İstanbul'da Göztepe Hilal Spor'da başladı. 17 yaşında Fenerbahçe'ye geçti ve 18 yaşında profesyonel oldu. Fenerbahçe'de Engin İpekoğlu ve Rüştü Reçber'in ardında üçüncü kaleci olarak kaldığı yıllar geçirdi.