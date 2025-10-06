Yeni Şafak
Icardi ile ilgili çarpıcı iddia! "Sezon sonunda yollar ayrılabilir"

14:106/10/2025, Pazartesi
Galatasaray'da yedek kaldığı için mutsuz olduğu iddia edilen Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir yorum yapıldı.

Galatasaray'da sakatlıktan döndükten sonra maçlara yedek başlayan Mauro Icardi ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Futbol yorumcusu Taner Karaman, A Spor'un yayınında Mauro Icardi ile ilgili dikkat çeken sözler sarf etti.

Karaman, "Icardi ile sezon sonunda yolların ayrılacağı kanısındayım" dedi.

İşte Taner Karaman'ın o sözleri...


"Beşiktaş maçında da 88. dakikada oyuna giriş yapabildi. Ben Galatasaray'ın vedalaşma niyetinde olduğu kanısındayım. Icardi'nin boşluğunu da Icardi gibi bir isimle kapatacağı kanısındayım. Taraftarlar da muhtemelen gittiği için çok üzülmeyecektir." 

"Ayrılık devre arasında olur mu? Bilmiyorum. Performans olarak da kolay değil 250 güne yakın bir sakatlıktan döndü. Bugün hala yüzde 100'üyle kendisini toparlayabilmiş değil. Galatasaray da kendini düşünmek zorunda."


