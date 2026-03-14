İlker Yağcıoğlu maç sonu ateş püskürdü: ‘Ağzını kapatsın, bir daha konuşmasın!’

Eski futbolcu ve yorumcu İlker Yağcıoğlu Fenerbahçe’nin Karagümrük yenilgisini değerlendirdi. Sarı-lacivertlilerin ilk yenilgisini analiz eden Yağcıoğlu, teknik direktörün taktik tercihlerine ateş püskürdü.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi. Ligdeki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, maçın ardından sarı-lacivertli takıma eleştiride bulundu.
"Takke düştü kel göründü. Haftalardır bugünün geleceği bağıra bağıra belliydi. Kocaelispor maçının ardından iki beraberlik ki geçen hafta da bu konuşmayı yapabilirdik. Son anda bir şekilde Fenerbahçe maçı çevirdi. Orada da oyun kötüydü, beklentilerin çok uzağındaydı. Önemli olan sonuç, son haftalar yaklaştıkça kazanabilmektir dedik. O yüzden biraz da sustum. Çekirge bu sefer zıplamadı.
Biz neden Fenerbahçe'nin kötü olmasını isteyelim? Ben aksine iyi olmasını isterim. Gördüğümü de söylerim. Skora mı bakıyorsunuz? Hadi bakın skora şimdi! Hadi konuşun! 2-0. Sezon bitti. Belki ikinciliğin tehlikede.”
"FENERBAHÇE DENEME TAHTASI MI?"
"Tedescoyu aldık Guardiola yaptık, Ancelotti yaptık. Bu deneme tahtası mı kardeşim? Ne mezunuydu o? Gitsin o akademide hocalık yapsın o zaman. Bu iş teoriyle olmuyor. Bu iş pratik, bu işte insan ruhu var, dokunmak var. Adam geldiğinden beri deniyor ya! Fenerbahçe bunun oyuncağı mı?
Fenerbahçe'yi deneme tahtası olarak mı kullanıyor? Ne ilk 11'i belli, ne sistemi belli. Geçen hafta üçlü oynamışsın, bu hafta dörtlüye dönüyorsun. Zannedersin ki Manchester City ile oynuyor! 4 tane ön liberoyla oynadı ya! Aykut hocanın kulakları çınlasın. İki tane ön liberoyla oynuyor diye neler söylediler adama. Jose Mourinho, bunun yanında bayağı hücumcuymuş. 4 tane orta sahayla oynanır mı ya?
İlk devreye bakıyorsun... Saçını başını yolar taraftar. İnanılacak gibi değil. Ne bir atak var, ne bir şey var. Kim nerede oynuyor belli değil. Musaba'yı soktun devrede, bir tek atak geliştirme oradan oldu. En son baktığımda 45 orta vardı, 45! Kime yapıyorsun? 48 ortaya 3 isabetmiş. Tek Cherif var ön bölgede. O da zaten kafayı ne kadar vurur Allah bilir. En-Nesyri varken yapsaydınız bu kadar ortayı. 48 tane orta mı yapılır ya? Bu mecburiyetten yapılan ortalardır. Rakip kapanmış, açamıyorsun. Yakaladığın yerden şişir.”
"AYIP KARDEŞİM, UTANIN"
"Bu saatten sonra ne olacak? 4 puan artı bir maç eksik Galatasaray'ın. Galatasaray kaybedecek de... Galatasaray kaybedebilir, maçları hala zor. Sen kazanamıyorsun ki. Senin kaybın 7 puan. Geçen haftayı da koysan 9 puan 10 puan kaybedecektin ya. Böyle mi yarışacaksın? Böyle mi zorlayacaksın Galatasaray'ı? Hadi ya bırakın Allah aşkına.
Bu takıma kim santrfor aldırmadı kardeşim? Önünüze gelen orta sahayı aldınız. Orta saha cehennemine döndü, 6 tane orta sahan var. İleride Sidiki Cherif. Sidiki Cherif'e güvenerek nasıl yola devam edersin ya? Olmaz! Arkadaş olmaz! Bir tarafa bakıyorsun Osimhen, Icardi. Öteki tarafta Onuachu. Sen Cherif'le mi yarışacaksın? Elinde zaten İsmail, Fred, Alvarez var. Sen gidiyorsun Guendouzi ve Kante alıyorsun. Bu ne ya? Onlara vereceğin paraya gidin Lookman alın, ne varsa verin dedik. Bu kadar hata yapıyorsunuz. Ondan sonra Fenerbahçe kötü oynuyor diyenleri linç edin. Hiç kimse konuşmasın şimdi! O gün yazanlar çizenler ağzını kapatsın, bir daha konuşmasın. Bugünün geleceği belliydi. Bas bas bağırıyordu, kimse inanmak istemedi.
En son dönelim futbolculara: Ayıp kardeşim! Sizin de utanmanız lazım. 46 gol yemiş, ligde 3 tane galibiyeti olan takıma, namağlup giden bir sezonda mağlup olamazsın. Bu atmosferde toparlanması da mümkün değil. Haftaya içerideki Antep maçında taraftar protestoya gelecek. Daha da zorlaşacak iş. Bundan sonra Kadıköy'de maç oynamak çok zor.”