İlker Yağcıoğlu maç sonu ateş püskürdü: ‘Ağzını kapatsın, bir daha konuşmasın!’

İlk devreye bakıyorsun... Saçını başını yolar taraftar. İnanılacak gibi değil. Ne bir atak var, ne bir şey var. Kim nerede oynuyor belli değil. Musaba'yı soktun devrede, bir tek atak geliştirme oradan oldu. En son baktığımda 45 orta vardı, 45! Kime yapıyorsun? 48 ortaya 3 isabetmiş. Tek Cherif var ön bölgede. O da zaten kafayı ne kadar vurur Allah bilir. En-Nesyri varken yapsaydınız bu kadar ortayı. 48 tane orta mı yapılır ya? Bu mecburiyetten yapılan ortalardır. Rakip kapanmış, açamıyorsun. Yakaladığın yerden şişir.”



